Аршавин: если бы я принимал решение — не продлевал бы контракт с Жирковым

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о том, стоит ли клубу продлевать контракт с защитником Юрием Жирковым.

«Здесь моё личное отношение к нему пересекается с профессиональным. Если бы я принимал решение — не продлевал бы контракт. Как человека его надо оставлять, но был бы я функционером, сказал бы, что «Зениту» надо идти дальше.



Продлить контракт ради атмосферы? Я не говорю, что он только для атмосферы — Юра ещё и про игру. И если он уйдёт, то в футболе будет востребован. Но мы так за всех можем держаться, а клуб должен развиваться и давать другим шанс. Юра-то и через пять лет может так играть», — сказал Аршавин в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

В сезоне-2020/2021 Жирков сыграл за «Зенит» 19 матчей во всех турнирах, в которых сделал две голевые передачи.