Подписчики «Чемпионата» выбрали основной состав сборной России на Евро-2020
Поделиться
Подписчики «Чемпионата» в телеграм-канале выбрали состав сборной России на чемпионат Европы — 2020. Последнее вакантное место по итогам голосования занял Александр Соболев.
Вратарь: Юрий Дюпин («Рубин»);
Защитники: Юрий Жирков («Зенит»), Фёдор Кудряшов («Антальяспор»), Игорь Дивеев («ЦСКА»), Георгий Джикия («Спартак»), Марио Фернандес («ЦСКА»);
Полузащитники: Александр Головин («Монако»), Дмитрий Баринов («Локомотив»), Роман Зобнин («Спартак»), Алексей Миранчук («Аталанта»);
Нападающий: Александр Соболев («Спартак»).
Матч первого тура группового этапа Евро-2020 между сборными Бельгии и России состоится 12 июня на стадионе «Санкт-Петербург» и начнётся в 22:00 мск.
Оценить этот состав можно в телеграм-канале.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 12 июня 2021
-
16:40
-
16:34
-
16:21
-
16:17
-
16:11
-
16:00
-
15:51
-
15:44
-
15:35
-
15:30
-
15:25
-
15:24
-
15:17
-
15:15
-
15:13
-
15:01
-
15:00
-
14:56
-
14:44
-
14:43
-
14:40
-
14:30
-
14:22
-
14:12
-
14:00
-
13:55
-
13:44
-
13:42
-
13:30
-
13:28
-
13:22
-
13:18
-
13:13
-
13:10
-
13:04
Партнерский контент
Рекомендуем вам