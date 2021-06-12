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Подписчики «Чемпионата» выбрали основной состав сборной России на Евро-2020

Подписчики «Чемпионата» выбрали основной состав сборной России на Евро-2020
Максим Булычев
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Подписчики «Чемпионата» в телеграм-канале выбрали состав сборной России на чемпионат Европы — 2020. Последнее вакантное место по итогам голосования занял Александр Соболев.

Вратарь: Юрий Дюпин («Рубин»);

Защитники: Юрий Жирков («Зенит»), Фёдор Кудряшов («Антальяспор»), Игорь Дивеев («ЦСКА»), Георгий Джикия («Спартак»), Марио Фернандес («ЦСКА»);

Полузащитники: Александр Головин («Монако»), Дмитрий Баринов («Локомотив»), Роман Зобнин («Спартак»), Алексей Миранчук («Аталанта»);

Нападающий: Александр Соболев («Спартак»).

Матч первого тура группового этапа Евро-2020 между сборными Бельгии и России состоится 12 июня на стадионе «Санкт-Петербург» и начнётся в 22:00 мск.

Оценить этот состав можно в телеграм-канале.

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