Подписчики «Чемпионата» выбрали основной состав сборной России на Евро-2020

Подписчики «Чемпионата» в телеграм-канале выбрали состав сборной России на чемпионат Европы — 2020. Последнее вакантное место по итогам голосования занял Александр Соболев.

Вратарь: Юрий Дюпин («Рубин»);



Защитники: Юрий Жирков («Зенит»), Фёдор Кудряшов («Антальяспор»), Игорь Дивеев («ЦСКА»), Георгий Джикия («Спартак»), Марио Фернандес («ЦСКА»);



Полузащитники: Александр Головин («Монако»), Дмитрий Баринов («Локомотив»), Роман Зобнин («Спартак»), Алексей Миранчук («Аталанта»);



Нападающий: Александр Соболев («Спартак»).

Матч первого тура группового этапа Евро-2020 между сборными Бельгии и России состоится 12 июня на стадионе «Санкт-Петербург» и начнётся в 22:00 мск.

Оценить этот состав можно в телеграм-канале.