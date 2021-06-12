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В Госдуме отреагировали на информацию, что сборная России не преклонит колено на Евро-2020

В Госдуме отреагировали на информацию, что сборная России не преклонит колено на Евро-2020
Салават Муртазин
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Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв отреагировал на информацию, что сборная России не преклонит колено на Евро-2020.

«Уважаю позицию сборной России. Если они решили не преклонять колено в поддержку BLM перед матчем с Бельгией, значит, так и нужно. Наша национальная команда представляет интересы России на спортивных площадках, поэтому их решение мы всегда будем уважать.

Наверняка в иностранных СМИ будет много споров, но на это однозначно не стоит обращать внимания. Нас ведь плохо слышат, когда мы что-то говорим или просим. Мало того, если мы о чём-то просим, складывается ощущение, что пытаются сделать ровно наоборот. Казалось бы, такая простая вещь, как запрет сомнительной символики и лозунгов националистического характера на форме сборной Украины, но они всё равно принимают нелогичные решения. Мы обращаемся — нас не слышат, поэтому на реакцию Европы нам должно быть всё равно», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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