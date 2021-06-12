В Госдуме отреагировали на информацию, что сборная России не преклонит колено на Евро-2020

Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв отреагировал на информацию, что сборная России не преклонит колено на Евро-2020.
«Уважаю позицию сборной России. Если они решили не преклонять колено в поддержку BLM перед матчем с Бельгией, значит, так и нужно. Наша национальная команда представляет интересы России на спортивных площадках, поэтому их решение мы всегда будем уважать.
Наверняка в иностранных СМИ будет много споров, но на это однозначно не стоит обращать внимания. Нас ведь плохо слышат, когда мы что-то говорим или просим. Мало того, если мы о чём-то просим, складывается ощущение, что пытаются сделать ровно наоборот. Казалось бы, такая простая вещь, как запрет сомнительной символики и лозунгов националистического характера на форме сборной Украины, но они всё равно принимают нелогичные решения. Мы обращаемся — нас не слышат, поэтому на реакцию Европы нам должно быть всё равно», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
- 12 июня 2021
-
18:12
-
18:10
-
18:09
-
17:57
-
17:55
-
17:47
-
17:41
-
17:35
-
17:27
-
17:19
-
17:14
-
17:14
-
17:00
-
16:40
-
16:34
-
16:21
-
16:17
-
16:11
-
16:00
-
15:51
-
15:44
-
15:35
-
15:30
-
15:25
-
15:24
-
15:17
-
15:15
-
15:13
-
15:01
-
15:00
-
14:56
-
14:44
-
14:43
-
14:40
-
14:30