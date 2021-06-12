Депутат Свищёв жёстко раскритиковал Аскерова после слов о матче Бельгия — Россия на Евро

Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал высказывание игрока интеллектуального телевизионного клуба «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова о матче сборных России и Бельгии.

«Таких людей, как Ровшан Аскеров, которые будут радоваться победе Бельгии, надо пропесочить. Что это такое? Живёт и зарабатывает в России, но зато будет радоваться, если Бельгия обыграет сборную России. Допустим, если даже бельгийцы сильнее, если даже он их уважает и любит, но это не даёт право, будучи гражданином России, делать заявление такого характера. Это не гражданская позиция», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Ровшан Аскеров ранее выразил надежду на то, что у бельгийцев не будет проблем в матче с россиянами.