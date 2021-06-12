Ровшан Аскеров: надеюсь, у Бельгии не будет проблем с Россией. В нашей стране нет футбола

Игрок интеллектуального телевизионного клуба «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров выразил мнение о предстоящем матче сборной России с Бельгией на чемпионате Европы — 2020.



«Мне давно симпатична сборная Бельгии. Нравится, как работает Роберто Мартинес, с удовольствием слежу за игрой Азара, Де Брёйне, Мертенса. У бельгийцев хороший состав, они сейчас на пике. Вспомните, как классно Бельгия разобрала Бразилию на ЧМ в России, правда, не совсем понятно, что с ними случилось в финальном матче с Францией. Но французы тогда всех душили, играли хоть и однообразно, но по итогу проходили соперников очень легко. Жалко, конечно. Стоит отметить и волевые качества бельгийцев — это я сейчас прежде всего говорю про игру с Японией. Как же они тогда играли до последних секунд…

Мне давно хотелось, чтобы команда, которую называют андердогом, наконец получила какой-нибудь титул. Да, сейчас травма у Де Брёйне, он может пропустить групповой этап, но хочется, чтобы и дальше на этом Евро-2020 у Бельгии была история. Для этого всё есть — на каждой линии россыпь талантов. Бельгия — вроде бы такая маленькая страна, но сколько же там ярких игроков!

Ещё с 1986 года, когда увидел игру Бельгии, мне хотелось, чтобы они собралась и показали, что бельгийская футбольная школа может добиться чего-то на уровне национальных сборных.

Вообще я обычно болею за Германию, но на Евро-2020 мне симпатична Бельгия. Хочется, чтобы было разнообразие среди чемпионского племени, а то постоянно побеждают одни и те же.

Верю ли я в Россию? Как можно в неё верить? Вера — это вообще не спортивное понятие, скорее религиозное. Нет, не верю. Для начала нужно, чтобы в России был футбол, но его нет. Надеюсь, у Бельгии в матче с российской командой не будет проблем.

Моя фраза про Россию в социальной сети? Просто не люблю российскую сборную. У Бельгии хорошая команда, у России — никакая. Вот и всё.

Есть, например, Финляндия, а есть Дания. Казалось бы, несоизмеримые величины: финны, проигрывающие Эстонии, и датчане, которые сейчас на очень хорошем подъёме. На мой взгляд, Бельгия и Дания — две команды, которые имеют наибольший потенциал выйти из группы. Но поскольку выходят три команды, то между Финляндией и Россией, скорее всего, в плей-офф пройдёт российская сборная», — сказал Аскеров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Напомним, что встреча пройдёт сегодня, 12 июня, в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Начало игры — в 22:00 мск.