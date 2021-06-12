Йенсен заменил Эриксена после возобновления матча Дания — Финляндия

Матч Дания — Финляндия возобновился после перерыва, связанного с госпитализацией полузащитника датчан Кристиана Эриксена. Вместо Эриксена на поле вышел хавбек Матиас Йенсен.

Ранее полузащитника датчан Кристиана Эриксена увезли со стадиона на карете скорой помощи. Матч сборных Дании и Финляндии на чемпионате Европы — 2020 был прерван.



Встреча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 проходит на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания). Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслуживает встречу бригада арбитров из Англии во главе с Энтони Тейлором. Помогают ему ассистенты Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный рефери — швейцарец Сандро Шерер.



Напомним, в группе В, помимо датчан и финнов, выступят национальные команды России и Бельгии.