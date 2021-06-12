Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арбитр Федотов: для меня это офсайд! Семёнов не играл в мяч, а Лукаку был за линией

Арбитр Федотов: для меня это офсайд! Семёнов не играл в мяч, а Лукаку был за линией
Максим Пахомов
Комментарии

Судья Игорь Федотов прокомментировал эпизод с голом форварда сборной Бельгии Ромелу Лукаку в ворота сборной России (1:0, идёт 27-я минута).

«Для меня это офсайд! Семёнов не играл в мяч, а Лукаку был за линией. Да, был рикошет от Семёнова, но он не играл в мяч!

Гол Бельгии в ворота России нельзя было засчитывать. Чтобы не было офсайда, Семёнов должен был играть в мяч. Пока VAR не работает», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Встреча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 началась на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслуживает встречу бригада арбитров из Испании во главе с Матеу Лаосом. Ассистенты — Пау Себрьян Девис и Роберто Диас Перес Дель Паломар. Резервный рефери — Фернандо Рапальини.

Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021