Арбитр Федотов: для меня это офсайд! Семёнов не играл в мяч, а Лукаку был за линией

Судья Игорь Федотов прокомментировал эпизод с голом форварда сборной Бельгии Ромелу Лукаку в ворота сборной России (1:0, идёт 27-я минута).

«Для меня это офсайд! Семёнов не играл в мяч, а Лукаку был за линией. Да, был рикошет от Семёнова, но он не играл в мяч!



Гол Бельгии в ворота России нельзя было засчитывать. Чтобы не было офсайда, Семёнов должен был играть в мяч. Пока VAR не работает», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Встреча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 началась на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслуживает встречу бригада арбитров из Испании во главе с Матеу Лаосом. Ассистенты — Пау Себрьян Девис и Роберто Диас Перес Дель Паломар. Резервный рефери — Фернандо Рапальини.