Дания проиграла Финляндии при статистике ударов 23:1 в её пользу

Встреча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 Финляндия — Дания завершилась победой финнов со счётом 1:0. Этот результат стал нелогичным в виду статистики ударов по воротам обеих команд.



Дания нанесла 23 удара в сторону ворот. Шесть из них пришлись в створ ворот. При этом единственный удар сборной Финляндии по воротам Каспера Шмейхеля принёс ей победу. Победный гол матча был забит на 59-й минуте — форвард финнов Йоэль Похьянпало, находясь на линии вратарской, головой замкнул навес защитника Йере Уронена.



Примечательно, что датчанам не удалось забить даже с пенальти — на 74-й минуте удар полузащитника датчан Пьер-Эмиля Хёйбьерга парировал голкипер сборной Финляндии Лукаш Градецки.

Напомним, в конце первого тайма матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 с Финляндией полузащитник Кристиан Эриксен потерял сознание, когда его партнёр вбрасывал мяч из аута. На поле экстренно вышли врачи, которые стали реанимировать футболиста. Более чем через 10 минут его унесли с поля в сопровождении игроков датской сборной.