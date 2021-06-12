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Дания проиграла Финляндии при статистике ударов 23:1 в её пользу

Дания проиграла Финляндии при статистике ударов 23:1 в её пользу
Никита Сербаков
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Встреча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 Финляндия — Дания завершилась победой финнов со счётом 1:0. Этот результат стал нелогичным в виду статистики ударов по воротам обеих команд.

Дания нанесла 23 удара в сторону ворот. Шесть из них пришлись в створ ворот. При этом единственный удар сборной Финляндии по воротам Каспера Шмейхеля принёс ей победу. Победный гол матча был забит на 59-й минуте — форвард финнов Йоэль Похьянпало, находясь на линии вратарской, головой замкнул навес защитника Йере Уронена.

Примечательно, что датчанам не удалось забить даже с пенальти — на 74-й минуте удар полузащитника датчан Пьер-Эмиля Хёйбьерга парировал голкипер сборной Финляндии Лукаш Градецки.

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Напомним, в конце первого тайма матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 с Финляндией полузащитник Кристиан Эриксен потерял сознание, когда его партнёр вбрасывал мяч из аута. На поле экстренно вышли врачи, которые стали реанимировать футболиста. Более чем через 10 минут его унесли с поля в сопровождении игроков датской сборной.

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