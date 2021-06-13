Леонид Федун: у России нет достойных защитников, кроме Джикии

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал поражение сборной России в стартовом матче чемпионата Европы–2020 со сборной Бельгии (0:3).



«Мы играли, возможно, с будущим чемпионом Европы. Увы, огромная разница в классе несомненна. Но всё решили индивидуальные ошибки Шунина и Семёнова в первом тайме. У нас нет достойных защитников, кроме Джикии. И даже в ближайшей перспективе никого не видно.



Реформы лиги, о которых мы говорим столько лет, уже просто перезрели. Я несколько лет на исполкоме пытаюсь продвинуть систему мотивации детских тренеров через национальную солидарность.



Однако мы готовы тратить десятки миллионов долларов каждый год на выплаты агентам, но по непонятным причинам не принимаем возможность изменить финансовый механизм нашего юношеского футбола», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

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