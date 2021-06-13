Созин: у сборной России были мерзкие ошибки. Не все с Бельгией играли за Черчесова
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Член комитета по этике РФС Андрей Созин отреагировал на разгромное поражение сборной России со счётом 0:3 в матче чемпионата Европы – 2020 с национальной командой Бельгии.
«Сложно говорить после 0:3. Наши вышли испуганные, играть надо было в своё удовольствие и не бояться соперника. У сборной России были мерзкие ошибки, мы начали со счёта 0:1, плюс далеко не все сегодня играли за Черчесова, но не будем обсуждать игроков персонально.
Какими бы мы не были патриотами, надо понимать: с Бельгией нам не тягаться. Надо отредактировать состав, посмотреть ошибки. А к игре с финнами относиться будем жёстче. Посыпать же голову пеплом сейчас не стоит», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
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