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Дивеев: узнали о случившемся с Эриксеном перед установкой. Тяжело смотреть на это

Дивеев: узнали о случившемся с Эриксеном перед установкой. Тяжело смотреть на это
Андрей Панков
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Защитник сборной России Игорь Дивеев отреагировал на случившееся с полузащитником национальной команды Дании Кристианом Эриксеном в матче группового этапа Евро-2020 с Финляндией (0:1).

«Узнали о случившемся с Эриксеном перед установкой, когда вышли с теории. Артём Дзюба сказал, что Кристиан просто упал на поле. Посмотрели момент. Тяжело смотреть на это. Получили не положительные эмоции перед игрой. Но потом понимаешь, что у тебя игра и настраиваешься. Эриксену желаю здоровья!» — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В конце первого тайма матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 с Финляндией Эриксен потерял сознание, когда его партнёр вбрасывал мяч из аута. На поле экстренно вышли врачи, которые стали реанимировать футболиста. Более чем через 10 минут его унесли с поля в сопровождении игроков датской сборной. Встреча завершилась победой финнов со счётом 1:0.

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