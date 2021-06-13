Уткин: Черчесов получает € 2,5 млн в год — неудивительно, что у него нет игровых идей

Известный блогер Василий Уткин поделился впечатлениями от встречи между сборными России и Бельгии (0:3).
«Турция проиграла 0:3 Италии, но Италии хотя бы было что доказывать, Италия играла азартно. А Бельгия играла настолько лениво… Первый гол они забили даже без атакующей комбинации, второй тоже… Третий гол был забит уже в мёртвом припадке. При этом мы играли дома, а турки играли в гостях. При этом у Италии был колоссальный азарт, ей нужно доказывать, ей нужно самой себя заводить. Ничего этого не было у сборной Бельгии, а мы не показали ну совсем ничего.
Но, понимаете, дело в том, что тренер сборной России получает € 2,5 млн в год. Это не считая ещё премиальных доходов. Нет ничего удивительного в том, что у него нет игровых идей. А если есть одна-другая, то он в них верит совершенно безоговорочно. За это в нашей стране и платят такие бабки. Что нормально, пускай. Я не завидую», — заявил Уткин в своём YouTube-канале.
В первом матче группового этапа Евро-2020 сборная России уступила Бельгии со счётом 0:3. За «красных дьяволов» в этой встрече забил защитник Тома Мёнье, а нападающий бельгийцев Ромелу Лукаку оформил дубль. Сборная России сыграет на турнире с командами Финляндии (16 июня) и Дании (21 июня).
- 13 июня 2021
-
12:23
-
12:21
-
12:17
-
12:11
-
12:06
-
11:59
-
11:53
-
11:45
-
11:43
-
11:39
-
11:17
-
11:04
-
11:03
-
10:47
-
10:47
-
10:32
-
10:30
-
10:26
-
10:17
-
10:09
-
09:48
-
09:47
-
09:38
-
09:36
-
09:31
-
09:30
-
09:30
-
09:29
-
09:19
-
09:00
-
09:00
-
08:41
-
07:57
-
06:39
-
05:56