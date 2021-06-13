Уткин: Черчесов получает € 2,5 млн в год — неудивительно, что у него нет игровых идей

Известный блогер Василий Уткин поделился впечатлениями от встречи между сборными России и Бельгии (0:3).

«Турция проиграла 0:3 Италии, но Италии хотя бы было что доказывать, Италия играла азартно. А Бельгия играла настолько лениво… Первый гол они забили даже без атакующей комбинации, второй тоже… Третий гол был забит уже в мёртвом припадке. При этом мы играли дома, а турки играли в гостях. При этом у Италии был колоссальный азарт, ей нужно доказывать, ей нужно самой себя заводить. Ничего этого не было у сборной Бельгии, а мы не показали ну совсем ничего.

Но, понимаете, дело в том, что тренер сборной России получает € 2,5 млн в год. Это не считая ещё премиальных доходов. Нет ничего удивительного в том, что у него нет игровых идей. А если есть одна-другая, то он в них верит совершенно безоговорочно. За это в нашей стране и платят такие бабки. Что нормально, пускай. Я не завидую», — заявил Уткин в своём YouTube-канале.

В первом матче группового этапа Евро-2020 сборная России уступила Бельгии со счётом 0:3. За «красных дьяволов» в этой встрече забил защитник Тома Мёнье, а нападающий бельгийцев Ромелу Лукаку оформил дубль. Сборная России сыграет на турнире с командами Финляндии (16 июня) и Дании (21 июня).