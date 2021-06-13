Марк Вильмотс: Дзюба был бесполезен в матче с Бельгией, он фактически играл в полузащите

Бывший главный тренер сборной Бельгии Марк Вильмотс, руководивший ей на чемпионате мира — 2014 и Евро-2016, рассказал об ошибках сборной России, допущенных в матче с Бельгией.
«России нужно решить проблемы с началом атак. Защитники о них даже не думали. Команда у вас крепкая — особенно Головин и Дзюба. Дзюба — отличный нападающий, но он игрок штрафной площадки. А в игре с Бельгией он фактически действовал в полузащите, из-за чего был бесполезен. Русские играли слишком низко, вам нужно действовать выше, чтобы забивать мячи», — цитирует Вильмотса «Спорт-экспресс».
В первом матче группового этапа Евро-2020 сборная России уступила Бельгии со счётом 0:3. За «красных дьяволов» в этой встрече забил защитник Тома Мёнье, а нападающий бельгийцев Ромелу Лукаку оформил дубль. Сборная России сыграет на турнире с командами Финляндии (16 июня) и Дании (21 июня).
- 13 июня 2021
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