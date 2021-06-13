Клинсман: сборная России сильно разочаровала — ни духа, ни борьбы, ни умения собраться

Футбольный тренер Юрген Клинсман поделился мнением о матче чемпионата Европы — 2020 между сборными России и Бельгии (0:3).

«Сборная Бельгии провела классный матч, потрясающе сыграл Лукаку. Но должен сказать, что я очень сильно разочарован тем, как выступила сборная России. Это была лишь тень той команды, которая играла три года назад на чемпионате мира. На том домашнем турнире они выглядели энергичными, смелыми, пытались что-то сделать. А в матче с Бельгией — ни духа, ни борьбы, ни умения собраться. Лёгкая прогулка для бельгийцев.



Бельгия доказала, что не зря её относят к числу фаворитов чемпионата Европы. А Лукаку стал лидером за последние годы. В «Интере» он вырос в лидера. Это всесторонне развитая стопроцентная «девятка». Он знает, куда придёт мяч, у него есть это чутьё. Он вовремя принимает решения и рвётся к мячу, как это, например, было в эпизоде со вторым его голом. Ромелу рано начал забег, когда превосходно сыграл Мёнье. Впечатляет. Пожалуй, у этого футболиста есть хороший шанс на «Золотую бутсу», — сказал Клинсман в интервью ESPN FC.

В первом матче группового этапа Евро-2020 сборная России уступила Бельгии со счётом 0:3. За «красных дьяволов» в этой встрече забил защитник Тома Мёнье, а нападающий бельгийцев Ромелу Лукаку оформил дубль. Сборная России сыграет на турнире с командами Финляндии (16 июня) и Дании (21 июня).