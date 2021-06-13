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Англия — Хорватия: Стерлинг открыл счёт в матче

Англия — Хорватия: Стерлинг открыл счёт в матче
Максим Хрущ
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Сегодня, 13 июня, сборная Англии встречается с национальной командой Хорватии. Встреча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 проходит на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Счёт в матче открыла сборная Англии. Голом на 57-й минуте отметился вингер «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг. Быстрая атака прошла у англичан. Филлипс с правого края сместился к центру и сделал передачу в штрафную — Стерлинг опередил защитника, выскочил на ворота и пробил Ливаковича.

Обслуживает встречу бригада арбитров из Италии во главе с Даниэле Орсато. Помогают ему ассистенты Алессандро Джаллатини и Фабиано Прети. Резервный рефери — нидерландец Бьорн Куйперс.

Напомним, в группе D, помимо англичан и хорватов, выступают национальные команды Чехии и Шотландии.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.

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