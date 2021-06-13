Австриец Лайнер посвятил гол в ворота Македонии Эриксену. Фото

На 17-й минуте сборная Австрии открыла счёт в матче с Северной Македонией. Автором гола стал Штефан Лайнер, который посвятил забитый мяч датскому полузащитнику Кристиану Эриксену, пережившему остановку сердца прямо во время матча Евро.
Лаймер забил гол и продемонстрировал заранее заготовленную футболку с надписью «Эриксен, оставайся сильным».
Фото размещено в «твиттер-аккаунте» MailOnline Sport
Напомним, сегодня, 13 июня, сборная Австрии встречается с национальной командой Северной Македонии. Матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 проходит на стадионе «Националь» в Бухаресте (Румыния). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслуживает встречу бригада арбитров из Швеции во главе с Андреасом Экбергом. Помогают ему ассистенты Мехмет Чулум и Стефан Хальберг. Резервный рефери — россиянин Сергей Карасёв.
Напомним, в группе С, помимо австрийцев и македонцев, выступят национальные команды Нидерландов и Украины.
- 13 июня 2021
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