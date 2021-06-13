Орлов — Дивееву: парень, ты, наверное, ослеп! Тебя Лукаку сделал, как ребёнка

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре защитника Игоря Дивеева в матче Бельгия — Россия (3:0).

«Стыдно за игру сборной. По-разному можно проиграть, но чтобы так… Ещё от Семёнова был пас поперёк, сам себя обрезал. Как вообще защитник может отдавать пас поперёк на своей половине поля? Повезло, что ещё не забили бельгийцы.



Мне очень не нравится отношение футболистов. Дивеев только начинает играть и говорит: «Бельгийцы ничем не удивили». Парень, ты, наверное, ослеп! Ты бежал 25 метров рядом с Лукаку и не мог до мяча дотянуться. Вообще ничего не мог сделать! Так ты бы хоть посмотрел на его спину. Он тебя сделал, как ребёнка. Что ещё надо сделать? А он говорит широковещательно: «Ничем они нас не удивили». Чем они тебя должны были удивить? Раскраской волос, что ли?



Странное отношение. И это не только Дивеев. Игроки считают, что это случай. Кто-то даже начал говорить, что сдали игру специально. Жемалетдинова наигрывали, Ионов играл… Да какой там специально, если не могут при своих зрителях контролировать мяч? Зобнин, Оздоев — середины поля вообще нет у нас. Матч с Бельгией это показал», — сказал Орлов в видео на своём YouTube-канале.