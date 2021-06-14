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Малафеев: согласен с Аршавиным, что в сборной 2008 года нынешние ребята не играли бы

Малафеев: согласен с Аршавиным, что в сборной 2008 года нынешние ребята не играли бы
Максим Хрущ
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Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев сравнил нынешнюю сборную России с национальной командой образца 2008 года.

«Я согласен с Андреем Аршавиным, что в сборной 2008 года нынешние ребята не играли бы. Возможно, слишком резковато сказано, но это можно объяснить некоторыми моментами. У нас в сборной не так много игроков с именами и большим опытом: буквально пять-шесть человек. Остальные ребята либо молодые, только недавно пришли или всего год-два играют, либо те, кто постарше, но только-только пробились в сборную. Ребята не то чтобы слабее сборной 2008 года — они менее опытные и чуть больше ограничены в определённом мастерстве.

Наверное, тут дело даже не в том, что поменял бы Хиддинк кого-то или нет… Если сравнивать имена и позиции, то в 2008-м игроки были сильнее по своему опыту, именам, по вариативности игры и индивидуальному мастерству. При этом не умаляю достоинства нынешнего поколения.

Не могу быть убеждён на сто процентов, что нынешняя сборная проиграла бы сборной 2008 года. Но что-то мне подсказывает, что так каждое будет говорить каждое поколение: «вот в наше-то врем играли так, а вот сейчас куда это годится?» Я же стараюсь быть максимально объективным в этой ситуации», — сказал Малафеев в эфире подкаста «Чемпионата».

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