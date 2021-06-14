«Спи спокойно». Милевский – об ошибке Миколенко в матче с Нидерландами

Известный украинский нападающий Артём Милевский высказался об игре сборной Украины в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы – 2020 со сборной Нидерландов (2:3).



«Мне интересно было, какой будет состав на игру. Наверное, кто был сильнее, кто был здоровее – тот и сыграл.

Я очень рад за Ярмоленко, в первую очередь. Понятно, что настроение – говно. Вытащить такую игру и в конце пропустить. Я знаю это чувство, когда ты отыгрываешься, но в конце пропускаешь еще один гол.

Миколенко – спи спокойно. Сегодня тяжко было человеку. Главное – восстановление, ничего страшного не случилось», — цитирует Милевского ua.tribuna.com, ссылаясь на эфир программы «Великий футбол».

Напомним, в группе С, помимо украинцев и нидерландцев, играют национальные команды Австрии и Северной Македонии, очное противостояние которых закончилось победой австрийцев со счётом 3:1. Таким образом, Нидерланды и Австрия имеют в своём активе по три очка, Македония и Украина – без очков после первого тура.