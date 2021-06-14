«Атлетико» нашёл альтернативу Де Паулю из «Удинезе» в «Милане»

Селекционная служба мадридского «Атлетико» ведёт поиск альтернативных вариантов на позицию атакующего полузащитника на случай неудачи с подписанием 27-летнего аргентинского футболиста «Удинезе» Родриго Де Пауля, информирует журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Как отмечает источник, альтернативой Де Паулю служит 27-летний полузащитник сборной Турции и «Милана» Хакан Чалханоглу, который до сих пор не договорился о продлении контракта с клубом, истекающего 30 июня.
Напомним, что Чалханоглу стал игроком «Милана» летом 2017 года, перейдя из немецкого «Байера» за € 23,3 млн. В прошедшем сезоне он принял участие в 43 встречах во всех турнирах, в которых забил 9 мячей и отдал 12 голевых передач, а также помог клубу заполучить заветную путёвку в Лигу чемпионов.
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