Колумбия обыграла Эквадор в матче Кубка Америки – 2021

В Куябе (Бразилия) на стадионе «Арена Пантанал» состоялся матч первого тура группы B Кубка Америки – 2021 между сборными Колумбии и Эквадора. Победу в матче с минимальным счётом одержали номинальные хозяева поля — 1:0.

Автором единственного забитого мяча сборной Колумбии стал Эдвин Кордона, поразивший ворота Эквадора на 42-й минуте матча.

Напомним, что ранее в матче-открытия Кубка Америки Бразилия нанесла крупное поражение сборной Венесуэлы (3:0). Таким образом, Бразилия возглавляет турнирную таблицу группы B, а за ней располагается Колумбия. Помимо Эквадора и Венесуэлы в группе B находится и Перу.

Турнир должен был изначально проходить в Аргентине и Колумбии, однако был перенесён в Бразилию в связи с протестами в Колумбии и опасной эпидемиологической ситуацией в Аргентине. Ранее сообщалось, что сборная Бразилии планирует бойкотировать Копа Америка, однако команда всё же решила принять участие в турнире.