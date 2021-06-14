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Колумбия обыграла Эквадор в матче Кубка Америки – 2021

Колумбия обыграла Эквадор в матче Кубка Америки – 2021
Вячеслав Моренко
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В Куябе (Бразилия) на стадионе «Арена Пантанал» состоялся матч первого тура группы B Кубка Америки – 2021 между сборными Колумбии и Эквадора. Победу в матче с минимальным счётом одержали номинальные хозяева поля — 1:0.

Автором единственного забитого мяча сборной Колумбии стал Эдвин Кордона, поразивший ворота Эквадора на 42-й минуте матча.

Напомним, что ранее в матче-открытия Кубка Америки Бразилия нанесла крупное поражение сборной Венесуэлы (3:0). Таким образом, Бразилия возглавляет турнирную таблицу группы B, а за ней располагается Колумбия. Помимо Эквадора и Венесуэлы в группе B находится и Перу.

Турнир должен был изначально проходить в Аргентине и Колумбии, однако был перенесён в Бразилию в связи с протестами в Колумбии и опасной эпидемиологической ситуацией в Аргентине. Ранее сообщалось, что сборная Бразилии планирует бойкотировать Копа Америка, однако команда всё же решила принять участие в турнире.

Кубок Америки. Группа B. 1-й тур
14 июня 2021, понедельник. 03:00 МСК
Колумбия
Окончен
1 : 0
Эквадор
1:0 Кардона – 42'
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