Глава Украинской ассоциации футбола прокомментировал результат матча с Нидерландами

Глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко прокомментировал результат матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы с Нидерландами (2:3).



«Настоящий мужской характер — это о каждом футболисте, который вышел на поле в матче с фаворитом нашей группы — сборной Нидерландов. Спасибо команде Андрея Шевченко за яркую игру. Благодарен нашим болельщикам за невероятную поддержку сборной. Впереди два важных матча с Северной Македонией и Австрией. Верим в нашу сборную! Слава Украине!» — написал Павелко на своей странице в «Фейсбуке».

Напомним, в группе С, помимо украинцев и нидерландцев, играют национальные команды Австрии и Северной Македонии, очное противостояние которых закончилось победой австрийцев со счётом 3:1. Таким образом, Нидерланды и Австрия имеют в своём активе по три очка, Македония и Украина – без очков после первого тура.