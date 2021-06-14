Андрей Шевченко опубликовал пост в «Инстаграме» после поражения Украины на старте Евро

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко опубликовал пост в своём «инстаграме» после поражения команды в матче первого тура чемпионата Европы с Нидерландами (2:3).
«Прекрасная реакция, мы боролись весь матч, но этого оказалось недостаточно. Теперь пришло время восстановить силы и как можно лучше подготовиться к следующим матчам», — написал Шевченко.
Пост доступен в «инстаграме» Андрея Шевченко
В ходе встречи подопечные Франка де Бура вели 2:0 благодаря голам Жоржиньо Вейналдума и Ваутера Вегорста. Украинцам усилиями Андрея Ярмоленко и Романа Яремчука удалось сравнять счёт, но на 85-й минуте победу сборной Нидерландов принёс Дензел Дюмфрис.
В группе С, помимо украинцев и нидерландцев, играют национальные команды Австрии и Северной Македонии, очное противостояние которых закончилось победой австрийцев со счётом 3:1.
- 14 июня 2021
-
11:14
-
11:10
-
11:05
-
11:00
-
10:40
-
10:19
-
10:14
-
09:56
-
09:46
-
09:45
-
09:37
-
09:14
-
09:00
-
09:00
-
09:00
-
08:53
-
08:29
-
08:14
-
08:06
-
08:00
-
07:38
-
07:23
-
07:05
-
06:35
-
06:17
-
05:57
-
05:21
-
05:01
-
04:37
-
04:24
-
04:02
-
03:43
-
03:28
-
03:07
-
02:48