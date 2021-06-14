Андрей Шевченко опубликовал пост в «Инстаграме» после поражения Украины на старте Евро

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко опубликовал пост в своём «инстаграме» после поражения команды в матче первого тура чемпионата Европы с Нидерландами (2:3).

«Прекрасная реакция, мы боролись весь матч, но этого оказалось недостаточно. Теперь пришло время восстановить силы и как можно лучше подготовиться к следующим матчам», — написал Шевченко.

Пост доступен в «инстаграме» Андрея Шевченко

В ходе встречи подопечные Франка де Бура вели 2:0 благодаря голам Жоржиньо Вейналдума и Ваутера Вегорста. Украинцам усилиями Андрея Ярмоленко и Романа Яремчука удалось сравнять счёт, но на 85-й минуте победу сборной Нидерландов принёс Дензел Дюмфрис.

В группе С, помимо украинцев и нидерландцев, играют национальные команды Австрии и Северной Македонии, очное противостояние которых закончилось победой австрийцев со счётом 3:1.