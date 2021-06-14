Гамула: Россия и Украина – братские страны. Хочу, чтобы они сыграли в финале Евро!

Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула рассказал об отношении к России и Украине, чьи сборные в настоящее время выступают на чемпионате Европы — 2020.



«Россия и Украина — две братские страны, и я всегда хотел, чтобы они не ругались. Но есть моменты, о которых не хочу говорить. Это две мои родные страны — на Украине я родился, в России живу сейчас. Хочу, чтобы две эти команды сыграли в финале Евро!» — сказал Гамула в беседе с корреспондентом Евгением Марковым во время прямой трансляции «Чемпионата» в TikTokе.



В 1-м туре группового этапа Евро-2020 сборная России разгромно проиграла Бельгии (0:3). В свою очередь национальная команда Украины уступила Нидерландам (2:3).



Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах.