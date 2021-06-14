Сборная России: кажется, мы знаем, что включит Черчесов перед матчем с Финляндией

Пресс-служба сборной России в «Твиттере» отреагировала на телеэфир с Ольгой Бузовой, которая обратилась к игрокам национальной команды с мотивационной речью.
«Кажется, мы знаем, что включит Станислав Саламович на установке перед матчем с Финляндией», — говорится в сообщении сборной.
Матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 сборных Финляндии и России состоится 16 июня на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.
Встречу обслужит бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели. Помогать ему будут ассистенты Хессел Стеегстра и Ян де Врис. Отвечать за VAR будет Пол ван Букел, которому помогут Кевин Блом и французы Бенжамен Пажес и Жером Брисар. Резервный рефери — румын Иштван Ковач.
Напомним, сборная России в 1-м туре Евро-2020 разгромно проиграла Бельгии (0:3). В свою очередь Финляндия одолела Данию (1:0).
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