Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сборная России: кажется, мы знаем, что включит Черчесов перед матчем с Финляндией

Сборная России: кажется, мы знаем, что включит Черчесов перед матчем с Финляндией
Алексей Ласнов
Комментарии

Пресс-служба сборной России в «Твиттере» отреагировала на телеэфир с Ольгой Бузовой, которая обратилась к игрокам национальной команды с мотивационной речью.

«Кажется, мы знаем, что включит Станислав Саламович на установке перед матчем с Финляндией», — говорится в сообщении сборной.

Матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 сборных Финляндии и России состоится 16 июня на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.

Встречу обслужит бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели. Помогать ему будут ассистенты Хессел Стеегстра и Ян де Врис. Отвечать за VAR будет Пол ван Букел, которому помогут Кевин Блом и французы Бенжамен Пажес и Жером Брисар. Резервный рефери — румын Иштван Ковач.

Напомним, сборная России в 1-м туре Евро-2020 разгромно проиграла Бельгии (0:3). В свою очередь Финляндия одолела Данию (1:0).

Новость по теме
Бузова обратилась к сборной России с мотивационной речью
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021