Болельщику на стадионе в Петербурге стало плохо во время матча Польша — Словакия

Одному из болельщиков на матче Польша — Словакия стало плохо на трибуне, передаёт корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Инцидент произошёл в секторе, где располагаются болельщики сборной Польши. Зрителя унесли с трибуны для оказания медпомощи.

Фото: «Чемпионат»

Встреча сборных Польши и Словакии проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслуживает встречу бригада арбитров из Румынии во главе с Овидиу Хацеганом. Помогают ему ассистенты Адриан Раду Гингуляк и Себастьян Георге. Резервный рефери — Иштван Ковач.



Напомним, в группе E, помимо поляков и словаков, выступают национальные команды Испании и Швеции. Встреча этих сборных пройдёт сегодня в Севилье, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.