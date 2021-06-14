Болельщику на стадионе в Петербурге стало плохо во время матча Польша — Словакия

Одному из болельщиков на матче Польша — Словакия стало плохо на трибуне, передаёт корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Инцидент произошёл в секторе, где располагаются болельщики сборной Польши. Зрителя унесли с трибуны для оказания медпомощи.
Фото: «Чемпионат»
Встреча сборных Польши и Словакии проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслуживает встречу бригада арбитров из Румынии во главе с Овидиу Хацеганом. Помогают ему ассистенты Адриан Раду Гингуляк и Себастьян Георге. Резервный рефери — Иштван Ковач.
Напомним, в группе E, помимо поляков и словаков, выступают национальные команды Испании и Швеции. Встреча этих сборных пройдёт сегодня в Севилье, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
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