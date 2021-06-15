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Расписание матчей чемпионата Европы по футболу — 2020 на 15 июня

Расписание матчей чемпионата Европы по футболу — 2020 на 15 июня
Вячеслав Моренко
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Сегодня, во вторник, 15 июня состоятся две встречи пятого игрового дня чемпионата Европы по футболу – 2020.

Откроет программу встреча группы F между сборными Венгрии и Португалии, которая пройдёт в Будапеште (Венгрия) на стадионе «Пушкаш Арена». Начало матча – 19:00 мск, трансляция – «Матч ТВ».

ЧЕ-2020 - финальный раунд. Группа F. 1-й тур
15 июня 2021, вторник. 19:00 МСК
Венгрия
Не начался
Португалия

Завершать игровой день будет одна из центральных встреч всего первого тура групповой стадии турнира между сборными Франции и Германии. Матч пройдёт в Мюнхене (Германия) на стадионе «Альянц-Арена». Начало игры – 22:00 мск, трансляция – «Первый канал».

ЧЕ-2020 - финальный раунд. Группа F. 1-й тур
15 июня 2021, вторник. 22:00 МСК
Франция
Не начался
Германия

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, но из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.

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