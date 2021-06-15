Лапорт: в следующий раз Мората оформит хет-трик и все заткнутся

28-летний центральный защитник сборной Испании Эмерик Лапорт поддержал своего партнёра по национальной команде нападающего Альваро Морату после неудачной игры со Швецией (0:0) на чемпионате Европы – 2020.
«Вы не можете сомневаться в таком нападающем, как Альваро, который уже многое доказал. В следующий раз он оформит хет-трик и заткнёт всех», — цитирует Лапорта Goal.
Лапорта поддержал и главный тренер сборной Испании Луис Энрике, который сказал, что Морате просто не повезло.
«Я слышал аплодисменты в адрес Мораты, и я сосредоточусь на этом. Альваро — великий игрок, который многое делает очень хорошо. Сегодня не повезло, но таков футбол и такова жизнь», — сказал Энрике.
В минувшем сезоне Мората принял участие в 44 встречах за «Ювентус» во всех турнирах, в которых отметился 20 голами и 12 результативными передачами.
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