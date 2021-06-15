Луис Энрике извинился перед футболистами и болельщиками за результат встречи со Швецией

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике подвёл итоги встречи первого тура чемпионата Европы – 2020 со сборной Швеции (0:0).
«Встречались с командой, которая решила отсиживаться в обороне, делая ставку исключительно на дальние забросы мяча. Вместе с тем, я должен признать, что Швеция могла и выиграть. Ничья оставила горькие чувства, и я прошу прощения у футболистов и болельщиков. В этот вечер мы должны были побеждать. Мы стараемся создавать моменты для взятия ворот, сегодня их было достаточно, но реализация была не на высоте», — цитирует Энрике официальный сайт УЕФА.
Напомним, в группе E, помимо испанцев и шведов, выступают национальные команды Польши и Словакии, очная встреча которых закончилась победой словаков со счётом 2:1. Таким образом, на первом месте турнирной таблицы группы Е расположилась Словакия, второе и третье место — Испания и Швеция, замыкает квартет Польша.
- 15 июня 2021
-
05:02
-
04:49
-
04:29
-
04:10
-
03:54
-
03:41
-
03:25
-
03:07
-
02:53
-
02:20
-
01:59
-
01:43
-
01:30
-
01:13
-
00:57
-
00:45
-
00:31
-
00:30
-
00:14
-
00:00
- 14 июня 2021
-
23:57
-
23:35
-
23:22
-
23:21
-
23:13
-
22:45
-
22:42
-
22:35
-
22:16
-
22:16
-
22:09
-
22:08
-
21:53
-
21:41
-
21:15