Сборная России стартовала на чемпионате Европы — 2020. В 1-м туре группового этапа подопечные Станислава Черчесова разгромно проиграли Бельгии (0:3) на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.



В двух оставшихся турах группового этапа национальной команде предстоит встретиться с Финляндией (16 июня) и Данией (21 июня). При этом с финнами российская сборная сыграет дома, а с датчанами — в гостях.



«Чемпионат» предлагает вам ответить на вопрос: когда сборная России одержит первую победу на Евро-2020?

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.