Когда сборная России одержит первую победу на Евро-2020?
Поделиться
Сборная России стартовала на чемпионате Европы — 2020. В 1-м туре группового этапа подопечные Станислава Черчесова разгромно проиграли Бельгии (0:3) на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.
В двух оставшихся турах группового этапа национальной команде предстоит встретиться с Финляндией (16 июня) и Данией (21 июня). При этом с финнами российская сборная сыграет дома, а с датчанами — в гостях.
«Чемпионат» предлагает вам ответить на вопрос: когда сборная России одержит первую победу на Евро-2020?
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 15 июня 2021
-
16:12
-
16:12
-
16:10
-
16:00
-
16:00
-
15:57
-
15:48
-
15:29
-
15:23
-
15:19
-
15:08
-
15:08
-
14:49
-
14:45
-
14:38
-
14:31
-
14:30
-
14:28
-
14:25
-
14:11
-
14:10
-
14:05
-
14:00
-
14:00
-
13:59
-
13:56
-
13:55
-
13:52
-
13:44
-
13:34
-
13:29
-
13:21
-
13:15
-
13:14
-
13:06
Партнерский контент
Рекомендуем вам