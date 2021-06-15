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Франция — Германия: онлайн-трансляция матча чемпионата Европы начнётся в 22:00

Франция — Германия: онлайн-трансляция матча чемпионата Европы начнётся в 22:00
Михаил Рождественский
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Сегодня, 15 июня, состоится матч сборных Франции и Германии. Встреча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров из Испании во главе с Карлосом Дель Серро Гранде. Помогать ему будут ассистенты Хуан Юсте Хименес и Роберто Алонсо Фернандес. Резервный рефери — серб Срджан Йованович.

Напомним, в группе F, помимо французов и немцев, выступают национальные команды Венгрии и Португалии.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.

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