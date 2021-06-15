Франция — Германия: онлайн-трансляция матча чемпионата Европы начнётся в 22:00

Сегодня, 15 июня, состоится матч сборных Франции и Германии. Встреча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров из Испании во главе с Карлосом Дель Серро Гранде. Помогать ему будут ассистенты Хуан Юсте Хименес и Роберто Алонсо Фернандес. Резервный рефери — серб Срджан Йованович.
Напомним, в группе F, помимо французов и немцев, выступают национальные команды Венгрии и Португалии.
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.
- 15 июня 2021
-
19:05
-
19:00
-
19:00
-
18:55
-
18:54
-
18:36
-
18:35
-
18:20
-
18:12
-
18:09
-
17:59
-
17:33
-
17:31
-
17:30
-
17:19
-
17:13
-
17:02
-
16:55
-
16:43
-
16:42
-
16:40
-
16:33
-
16:24
-
16:20
-
16:17
-
16:12
-
16:12
-
16:10
-
16:00
-
16:00
-
15:57
-
15:48
-
15:29
-
15:23
-
15:19