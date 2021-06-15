Матч Украины и Северной Македонии на Евро-2020 обслужит аргентинская бригада арбитров

УЕФА на своём официальном сайте опубликовал имена судей, которым предстоит работать на матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 между сборными Украины и Северной Македонии.
Встречу обслужит бригада арбитров из Аргентины во главе с Фернандо Рапальини. Помогать ему будут ассистенты Хуан Белатти и Диего Бонфа. Отвечать за VAR будет испанец Алехандро Эрнандес, которому помогут его соотечественники Хосе Санчес и Хуан Мартинес, а также итальянец Филиппо Мели. Резервный арбитр — словенец Славко Винчич.
В рамках соглашения о сотрудничестве между УЕФА и Южноамериканской футбольной конфедерацией КОНМЕБОЛ к европейским судьям впервые присоединятся рефери из Южной Америки, а европейцы отправятся в Южную Америку. Аргентинец Фернандо Рапальини и его бригада присоединятся к отобранным европейским рефери на Евро-2020, а испанская судейская бригада во главе с Хесусом Хилем Мансано войдет в судейский корпус Кубка Америки-2021, который проходит в эти дни в Бразилии.
Матч Украина — Северная Македония состоится 17 июня на Национальном стадионе в Бухаресте (Румыния) и начнётся в 16:00 мск.
В первом туре группового этапа сборная Украины в Амстердаме уступила Нидерландам (2:3), а Северная Македония, в свою очередь, проиграла Австрии (1:3).
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