Оргкомитет Евро в Петербурге отреагировал на новость, что двух финнов не пустили в Россию

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин прокомментировал информацию о проблемах финских болельщиков с пересечением границы России. Ранее Ааро Куйвалайнен, секретарь и сотрудник по связям с общественностью Ассоциации болельщиков сборной Финляндии (SMJK), рассказал о том, что двух фанатов сборной Финляндии не пустили на территорию России: у одного из них не было FAN ID, а у другого — нужной визы.



«Мне об этой ситуации неизвестно. Действительно, право проезда даёт или виза, или FAN ID. Виза — в основном для аккредитованного персонала, существует определённая процедура, которую все знают. Базовым принципом попадания в РФ считается FAN ID для болельщиков. Есть определённые правила, их надо соблюдать, все были осведомлены.



Если до нас этот инцидент будет доведён, то постараемся разобраться, почему так получилось и чем можем помочь», — сказал Сорокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Матч Финляндия — Россия состоится завтра, 16 июня, в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. В 1-м туре группового этапа Евро — 2020 Россия разгромно проиграла Бельгии (0:3), а Финляндия, в свою очередь, одолела Данию (1:0).