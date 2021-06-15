Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Маркус Берг подвергся травле после промаха в матче с Испанией на Евро-2020

Маркус Берг подвергся травле после промаха в матче с Испанией на Евро-2020
Антон Шебика
Комментарии

Бывший нападающий «Краснодара» Маркус Берг подвергся травле со стороны шведских болельщиков после промаха в матче с Испанией (0:0) в первом туре чемпионата Европы, сообщает Aftonbladet. На 61-й минуте Александер Исак сделал передачу на дальнюю штангу, но Берг выполнил неудачный удар с близкого расстояния.

Шведские болельщики в комментариях стали обзывать Берга, употребляя нецензурные выражения и призывая лишить его гражданства. Партнёры по команде поддержали Маркуса после игры.

«Мне невероятно жаль, что так получилось. Мы выигрываем и проигрываем вместе», — сказал Исак.

«Это просто нелепо. Все в команде знают, насколько Маркус важен для нас. Оскорблять его — это низко», — отметил вратарь Робин Ольсен.

Шведская футбольная ассоциация изучает ситуацию с оскорблениями в адрес Берга. Менеджер по безопасности Мартин Фредман заявил, что материалы будут переданы полиции.

Календарь чемпионата Европы по футболу - 2020
Новость по теме
Исак: Швеция была не против сыграть вничью с Испанией, поэтому мы довольны результатом
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021