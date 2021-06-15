Маркус Берг подвергся травле после промаха в матче с Испанией на Евро-2020

Бывший нападающий «Краснодара» Маркус Берг подвергся травле со стороны шведских болельщиков после промаха в матче с Испанией (0:0) в первом туре чемпионата Европы, сообщает Aftonbladet. На 61-й минуте Александер Исак сделал передачу на дальнюю штангу, но Берг выполнил неудачный удар с близкого расстояния.

Шведские болельщики в комментариях стали обзывать Берга, употребляя нецензурные выражения и призывая лишить его гражданства. Партнёры по команде поддержали Маркуса после игры.

«Мне невероятно жаль, что так получилось. Мы выигрываем и проигрываем вместе», — сказал Исак.

«Это просто нелепо. Все в команде знают, насколько Маркус важен для нас. Оскорблять его — это низко», — отметил вратарь Робин Ольсен.

Шведская футбольная ассоциация изучает ситуацию с оскорблениями в адрес Берга. Менеджер по безопасности Мартин Фредман заявил, что материалы будут переданы полиции.