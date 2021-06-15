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Роман Зобнин: пока что, к сожалению, мы уступаем по уровню игры топ-командам

Роман Зобнин: пока что, к сожалению, мы уступаем по уровню игры топ-командам
Никита Сербаков
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Полузащитник сборной России и московского «Спартака» Роман Зобнин поделился мнением о проблемах сборной России в матче с Бельгией (0:3).

«Турнир мы начали с обидного поражения. Дома, с крупным счётом, хоть и Бельгии. Это всегда тяжело, всегда больно. Все ребята переживали, понятно. Надо меньше ошибаться, банально скажу. Допустили очень много нелепых, глупых ошибок, и нам забили голы. Меньше ошибок, больше раскрепощённости — тогда могли бы более уверенно сыграть в атаке.

Вывод один: пока что, к сожалению, мы уступаем по уровню игры топ-командам. Это нужно признать и стремиться к тому, чтобы развиваться и расти. Каждому футболисту и команде. Важную роль играют скорость принятия решений и общий темп игры. Нужно быстрее адаптироваться к европейским скоростям.

Понятно, что большая часть футболистов играет в чемпионате России. Все уже знают, что там невысокие скорости. Там дают подумать. Здесь не дают. Здесь нужно действовать быстрее — быстрее думать, быстрее работать с мячом. Когда играешь топ-матчи с прекрасными командами, ты это понимаешь», — цитирует Зобнина официальный сайт УЕФА.

Завтра, 16 июня, состоится второй матч россиян на чемпионате Европы — 2020. На стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге Россия сыграет с Финляндией. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. В 1-м туре группового этапа Евро-2020 Россия разгромно проиграла Бельгии (0:3), а Финляндия в свою очередь одолела Данию (1:0).

Результаты матчей и календарь Евро - 2020
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