В Петербурге растёт количество заражений коронавирусом перед матчем Россия — Финляндия

В Санкт-Петербурге испытывают проблемы с распространением коронавируса во время проведения чемпионата Европы по футболу — 2020.



Как сообщается на официальном сайте администрации города, за последний день было выявлено 902 случая заражения инфекцией. При этом сутками ранее этот показатель был ниже — 865.



Напомним, в Санкт-Петербурге уже прошли два матча Евро-2020. 12 июня сборная России разгромно проиграла Бельгии (0:3), а накануне, 14 июня, Польша уступила Словакии (1:2). На «Газпром Арене» должны пройти ещё пять встреч: Финляндия — Россия, Швеция — Словакия, Финляндия — Бельгия, Швеция — Польша и один из четвертьфинальных матчей.



Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах.