Сергей Семак: без сборников у «Зенита» осталось 8 полевых игроков

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке сине-бело-голубых к новому сезону.
«Мне кажется, что пауза хорошая, но, к сожалению, не для всех, и в этом главная проблема и сложность в подготовке. Даже не имеем представления, когда мы сможем собрать всю команду, даже набрать футболистов на один состав. Это влияет на нашу подготовку. На сегодняшний день в нашем распоряжении только восемь полевых игроков. «Зенит»-2 сегодня играет и заканчивает чемпионат для себя. Потом, не дав возможности отдохнуть ребятам, мы привлечём какое-то количество игроков к тренировкам.
Есть свои сложности организационного плана. Тренироваться совсем малыми группами неудобно. Часть упражнений, которые можно было бы сделать с полным составом, мы не можем использовать. Делаем поправку на количество игроков.
Мостовой? Чувствует он себя нормально. Как только у него будет отрицательный ПЦР-тест, тогда он и присоединится к команде», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».
- 15 июня 2021
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