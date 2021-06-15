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Сергей Семак: без сборников у «Зенита» осталось 8 полевых игроков

Сергей Семак: без сборников у «Зенита» осталось 8 полевых игроков
Максим Хрущ
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке сине-бело-голубых к новому сезону.

«Мне кажется, что пауза хорошая, но, к сожалению, не для всех, и в этом главная проблема и сложность в подготовке. Даже не имеем представления, когда мы сможем собрать всю команду, даже набрать футболистов на один состав. Это влияет на нашу подготовку. На сегодняшний день в нашем распоряжении только восемь полевых игроков. «Зенит»-2 сегодня играет и заканчивает чемпионат для себя. Потом, не дав возможности отдохнуть ребятам, мы привлечём какое-то количество игроков к тренировкам.

Есть свои сложности организационного плана. Тренироваться совсем малыми группами неудобно. Часть упражнений, которые можно было бы сделать с полным составом, мы не можем использовать. Делаем поправку на количество игроков.

Мостовой? Чувствует он себя нормально. Как только у него будет отрицательный ПЦР-тест, тогда он и присоединится к команде», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

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