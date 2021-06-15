В Госдуме отреагировали на поддержку россиянами сборной Украины

Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал поддержку сборной Украины со стороны российских болельщиков.
«И в России есть такие люди, которые радовались проигрышу Украины, надо признать честно. Но наша фан-зона говорит о том, что мы по-прежнему хорошо относимся к нашим украинским соотечественникам. Вот уж действительно почувствуйте разницу! Всё, что связано с Украиной, не вызывает у нас отторжения», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург. В матче 1-го тура группового этапа Евро-2020 сборная Украины проиграла Нидерландам (2:3).
- 15 июня 2021
-
22:12
-
22:11
-
22:02
-
21:53
-
21:36
-
21:30
-
21:28
-
21:24
-
21:00
-
20:52
-
20:50
-
20:49
-
20:36
-
20:25
-
20:20
-
20:06
-
19:53
-
19:38
-
19:26
-
19:05
-
19:00
-
19:00
-
18:55
-
18:54
-
18:36
-
18:35
-
18:20
-
18:12
-
18:09
-
17:59
-
17:33
-
17:31
-
17:30
-
17:19
-
17:13