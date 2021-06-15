В Госдуме отреагировали на поддержку россиянами сборной Украины

Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал поддержку сборной Украины со стороны российских болельщиков.

«И в России есть такие люди, которые радовались проигрышу Украины, надо признать честно. Но наша фан-зона говорит о том, что мы по-прежнему хорошо относимся к нашим украинским соотечественникам. Вот уж действительно почувствуйте разницу! Всё, что связано с Украиной, не вызывает у нас отторжения», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург. В матче 1-го тура группового этапа Евро-2020 сборная Украины проиграла Нидерландам (2:3).