Мать Роналду: Криштиану будет играть ещё три года

Долореш Авейру, мать нападающего «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, рассказала о планах 36-летнего сына.



«Он в форме, будет играть ещё три года. Я говорила с ним, он написал мне сообщение, я его поздравила, а он меня поблагодарил», — приводит слова Долореш Авейру Transfer Market Web.



В эти минуты сборная Португалии встречается с национальной командой Венгрии в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020. Встреча проходит на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Напомним, в группе F, помимо венгров и португальцев, выступают национальные команды Франции и Германии.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.