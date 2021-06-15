Карпин: бельгийцы с Россией показали не лучшую игру. Возможно, даже худшую

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился мнением об игре сборной Бельгии в матче с россиянами.

«Ну окей, мы могли проиграть Бельгии? Да, могли. Ну, проиграли. Сейчас поговорим про другое: как проиграли. Думаю, мало кто, положа руку на сердце, думал, что мы обыграем Бельгии, очко – может быть, на три очка мало кто рассчитывал. Кроме, наверное, самой сборной и Станислава Саламовича. Поэтому ничего страшного не произошло. Дальше у нас Финляндия и Дания, это те игры, которые нужно выигрывать. Набрав шесть очков, мы проходим дальше, и всё нормально. Вы все забудете, что было в игре с Бельгией, если сейчас две игры выиграем.



Сейчас вы начнёте разговаривать про три центральных защитника, два центральных, а надо было это, а надо было то… Глобально, как Викторыч сказал, у нас нет игроков, которые делают разницу. Плюс-минус все примерно на одном уровне, кто-то чуть лучше, кто-то чуть хуже. Все говорят, что Семёнов привёз. Был бы Дивеев – возможно, Дивеев бы так же этот мяч не вынес и говорили бы: зачем поставили Дивеева. Вот это всё на миллиметры.

Сборная Бельгии удивила тем, что они ходили всю игру. Не надо говорить про быстрый гол. По мне, они играли на 50% своих возможностей, скоростей. Вот это меня удивило. Бельгия играла, скажем так, не лучшую свою игру. Возможно, даже худшую», – сказал Карпин в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».