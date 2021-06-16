Роналду опубликовал эмоциональный пост после победы над Венгрией на Евро-2020

36-летний португальский нападающий Криштиану Роналду опубликовал эмоциональный пост в социальной сети «Инстаграм» после победы над Венгрией (3:0) в первом туре группового этапа чемпионата Европы – 2020.

«Вы должны уметь страдать, бороться до конца и всегда верить изо всех сил. Нет лёгких соперников или игр, выигранных заранее. Чемпионат Европы — это этап роскоши, где присутствуют только лучшие из лучших и где каждую победу нужно одерживать со всей решимостью и самопожертвованием.

Большая победа, команда! Мы идём к нашей цели! Мы делаем всё, чтобы доставить больше радости португальцам, которые так нас поддерживают!» — написал Роналду.

Напомним, что в матче с Венгрией Роналду отметился дублем и стал лучшим бомбардиром чемпионатов Европы, обогнав Платини.