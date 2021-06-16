Сборные Канады, Панамы и Сальвадора вышли в финальную квалификацию к ЧМ-2022

Состоялись ответные матчи второго раунда квалификации КОНКАКАФ к чемпионату мира 2022 года.

Сборная Канады на своем поле разгромила Гаити со счетом 3:0 (4:0 — общий счет) и вышла в третий раунд квалификации. Также в финальную стадию отбора пробились Панама, которая обыграла команду Кюрасао, которую тренирует Гус Хиддинк (общий счет — 1:2), и Сальвадор, оказавшийся сильнее сборной Сент-Китс и Невис (6:0).

В третьем раунде квалификации Канада, Панама и Сальвадор присоединятся к пяти сборным, имеющим более высокий рейтинг: Мексика, США, Коста-Рика, Ямайка и Гондурас. Команды будут играть в одной группе и встретятся в формате каждая с каждой дома и в гостях. По итогам розыгрыша три лучшие сборные получат прямые путевки на чемпионат мира-2022, а четвёртая примет участие в межконтинентальных стыковых матчах.

Ранее, на первом отборочном этапе Канада заняла первое место в группе с Суринамом, Бермудскими островами, Арубой и Каймановыми островами. Панама стала первой в группе с Доминиканской республикой, Барбадосом, Доминикой и Ангильей. Сборная Сальвадора вышла с первого места из группы с командами Монтсеррата, Антигуа и Барбуда, Гренады и Американских Виргинских островов.