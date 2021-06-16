Прядкин: жаль, что Жирков получил травму. Он способен помочь, несмотря на то, что ветеран

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин рассказал о подготовке к предстоящему матчу сборной России на чемпионате Европы — 2020 с национальной командой Финляндии.



«Я нахожусь в составе нашей делегации на матч, все готовятся. Ребята тоже готовятся, расстроенные, но собранные. Жалко, что Жирков получил травму. Несмотря на то, что он ветеран, он способен помочь. Команда в плановом режиме готовится, очень большая ответственность. Некоторые группы сложнее нашей, но на Евро не бывает проходных игр, и все могут преподнести сюрприз. Вы видели, как сыграла Польша. Второе, что удивило – Венгрия и организация матча. Полный стадион, атмосфера была отличная. Ковид уже всем надоел: справка ПЦР и с сертификатами о вакцинации запустили всех. Повторюсь, у многих группы сложнее, но мы надеемся и поддерживаем нашу сборную», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

У России еще хорошие шансы на выход в 1/8 финала Евро-2020. Но команде нужна поддержка! Впереди матч с Финляндией. Приходите болеть за нашу сборную в «Дом болельщика» от «Чемпионата», который расположился в Hard Rock Café в Москве. Бронь столов: +7(499) 241-43-42.