«Атлетико» заплатит за Де Пауля € 35 млн

Полузащитник сборной Аргентины «Удинезе» Родриго Де Пауль близок к переходу в мадридское «Атлетико».
Как сообщает Sky Sport Italia, стороны практически согласовали трансфер 27-летнего полузащитника. Де Пауль обойдётся «матрасникам» € 35 млн.
В настоящее время игрок находится в расположении сборной Аргентины на Кубке Америки, в стартовой игре с Чили (1:1) он провёл на поле все 90 минут. По возвращении футболиста с турнира «Атлетико» согласует с ним условия личного контракта.
Видеообзор матча Аргентина — Чили на Кубке Америки — 2021
Родриго Де Пауль — воспитанник аргентинского «Расинга». В «Удинезе» перешёл в 2016 году из «Валенсии», сумма трансфера составила € 3 млн. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в € 38 млн.
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