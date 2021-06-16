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Канчельскис надеется, что в игре с Финляндией Дзюба проявит свои лидерские качества

Канчельскис надеется, что в игре с Финляндией Дзюба проявит свои лидерские качества
Салават Муртазин
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Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от второго матча сборной России на чемпионате Европы — 2020.

«Если российская сборная будет играть как с Бельгией, то у нас возникнут проблемы. Если же они перестроятся — проблемы будут уже у финнов. Все матчи Евро — непроходные, здесь каждая игра решающая. Не нужно что-то выделять, а то мы любим рассуждать: «Бельгию нам не надо, а вот Финляндию надо». А если с Финляндией что-то случится? Тогда матч с Данией нам нужно выигрывать. Если мы выходим играть, то надо выходить и играть. Делить команды на тех, с кем надо играть и с кем не надо играть, — это просто смешно.

В игре с Бельгией я не видел лидера у сборной России. Надеемся, что в матче с Финляндией Дзюба проявит свои лидерские качества.

Сложно ответить, кто в российской команде является лидером. Мне кажется, что им могли быть и Головин, и Миранчук. После Игоря Акинфеева сложно кого-то назвать. Мне кажется, не все хотят быть лидерами, боятся брать на себя такую ответственность», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.

Расписание и результаты матчей сборной России на Евро - 2020

Сегодня, 16 июня, состоится второй матч россиян на чемпионате Европы — 2020. На стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге Россия сыграет с Финляндией. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.

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