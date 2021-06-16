Червиченко: лидер — это точно не про Дзюбу. В сборной эту роль может взять на себя Джикия

Бывший президент «Спартака» и колумнист «Чемпионата» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от предстоящего матча сборной России с Финляндией на Евро-2020.



«Российская сборная должна справиться с Финляндией. У финнов неплохая организация игры, но, честно говоря, больше нечего там отметить. Наши футболисты покреативнее всё-таки, может быть, некоторые даже мастеровитее. Если не обыграем финнов, то это будет сродни трагедии — какой-то кромешный ужас.



Для Черчесова теперь любой матч будет решающим, потому что даже если он сможет обыграть финнов и не сможет сыграть вничью с датчанами, то всё равно, учитывая всё, что творилось вокруг команды и набор всех претензий, всего недовольства, — ему в любом случае покидать этот пост после чемпионата Европы.



В команде либо есть лидер, либо его нет — без разницы, есть у него повязка или нет. Если есть человек, к которому прислушиваются все остальные, то он и так будет лидером, даже без повязки. Тут разговор не о капитане, а о том, что в команде должен быть хоть кто-то, кто будет являться авторитетом и к кому на поле, помимо тренера, партнёры по команде будут прислушиваться.



В нашей сборной лидером может быть, скорее всего, Джикия, потому что Дзюба больше весельчак-заводила. Как правило, весельчак-заводила — это не тот, кто может прикрикнуть, на кого могут обращать внимание партнёры и если не побаиваться, то, по крайней мере, остерегаться его гнева. Думаю, что лидер — это точно не про Дзюбу», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.