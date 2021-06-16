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Черчесов: солидарны и с теми, кто нас критикует, и с теми, кто поддерживает

Черчесов: солидарны и с теми, кто нас критикует, и с теми, кто поддерживает
Алексей Ласнов
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что команда настраивается на победу в матче с Финляндией.

«Мы солидарны и с теми, кто нас критикует, и с теми, кто поддерживает. Правы обе стороны. Это говорит о том, что они неравнодушны к нам и хотят от нас только побед. Поэтому мы сегодня настраиваемся на победу», — сказал Черчесов в эфире Первого канала.

Матч пройдёт в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», начало — в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. В прямом эфире встречу можно будет посмотреть на Первом канале.

Напомним, что в 1-м туре группового этапа Евро-2020 Россия разгромно проиграла Бельгии (0:3), а Финляндия, в свою очередь, одолела Данию (1:0).

В заключительном 3-м туре группового этапа сборная России встретится с Данией. Матч пройдёт в Копенгагене 21 июня.

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