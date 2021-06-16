У Марио Фернандеса подозрение на травму грудного отдела позвоночника

Защитник сборной России Марио Фернандес, получивший повреждение в матче с Финляндией, доставлен в больницу на обследование.
«У Марио подозрение на травму грудного отдела позвоночника. Он доставлен на обследование в одну из больниц Санкт-Петербурга. Дальше будем информировать», — сообщили в пресс-службе сборной России.
На 26-й минуте матча Марио покинул поле, его заменил Вячеслав Караваев. Фернандеса уносили с поля на носилках.
Матч проходит в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Встречу обслуживает нидерландская бригада арбитров во главе с Данни Маккели. Ассистенты: Хессел Стегстра и Ян де Врис. Резервный арбитр — Иштван Ковач.
В заключительном 3-м туре группового этапа сборная России встретится с Данией. Матч пройдёт в Копенгагене 21 июня.
- 16 июня 2021
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