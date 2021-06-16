Бывший врач «Локомотива» оценил сроки восстановления Марио Фернандеса

Бывший врач «Локомотива» Никита Карлицкий высказался о повреждении защитника сборной России Марио Фернандеса. Игрок получил травму в первом тайме матча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы с Финляндией.



«Падение у Марио действительно очень неудачное. По срокам восстановления сейчас сказать трудно. Есть три варианта. Первый – растяжение мышц позвоночника, тогда это идёт речь об одной-двух неделях. Второй, учитывая гиперэкстензию, — компрессионный перелом позвоночника, и тут очень важна выраженность перелома. Если слабовыраженный, то это две-шесть недель. Если выраженный, то может идти речь об операции. Говорить что-то конкретное без обследования сейчас тяжело. Шанс серьёзного перелома невысок, но, к сожалению, он есть. Вряд ли это скажется на его дальнейшей жизни и карьере, но болеть может сильно и долго.



Абсолютно правильно сделали, что сразу направили его в больницу на обследование. Очень надеюсь, что ничего серьёзного там не найдут», — сказал Карлицкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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