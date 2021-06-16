Турнирная таблица Евро-2020: сборная России догнала Финляндию и Бельгию

Во 2-м туре группового этапа Евро-2020 сборная Россия переиграла сборную Финляндии. Матч проходил в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» и завершился со счётом 1:0.

Единственный гол забил полузащитник сборной России Алексей Миранчук. В добавленное к первому тайму время Артём Дзюба сделал аккуратную скидку на Миранчука, который ударом из штрафной со своей левой направил мяч в дальнюю девятку.

Благодаря этой победе сборная России набрала первые три очка на Евро-2020 и догнала национальные команды Бельгии и Финляндии в турнирной таблице группы В. Стоит отметить, что бельгийская команда провела лишь один матч. На последнем, 4-м месте в группе В располагается сборная Дании (0).

В заключительном 3-м туре группового этапа сборная России встретится с Данией. Матч пройдёт в Копенгагене 21 июня.